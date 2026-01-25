حفاظا على سلامة التلاميذ.. تخويل بتأجيل امتحانات نصف السنة في احدى المحافظات

وقال فيصل لتربية في بيان مقتضب تابعته ، انه "حرصا على سلامة طلبتنا وتلاميذنا وملاكاتنا التربوية، ونظرا لما قد تتعرض له بعض الابنية المدرسية في من مخاطر خلال اوقات هطول الامطار، نخول مديري ومديرات المدارس كافة صلاحية تأجيل امتحان نصف السنة الى اليوم الذي يليه، في حال وجود مخاوف حقيقية تتعلق بسلامة البناية المدرسية او صعوبة وصول الطلبة والتلاميذ اليها".وبدأت امتحانات نصف السنة للدراسة الابتدائية اليوم الاحد 25 يناير، فيما بدأت للدراسة الثانوية في 20 يناير الجاري.