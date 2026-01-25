السجن 6 سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في وزارة الداخلية

وبحسب بيان ، فإن المدان أقدم على الاحتيال على المواطنين وإيهامهم بالتعيين بصفة ضابط في إحدى المؤسسات الأمنية لقاء حصوله على مبالغ مالية، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام القرار 160 / الفقرة أولا / 1 – 2 لسنة 1983 المعدل.