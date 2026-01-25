نطحة ثور تقتل مربيه جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "أحد مراكز الشرطة تلقى بلاغا بوجود حادث راعي اغنام نتيجة تعرضه لهجوم وصدمة في منطقتي الراس والظهر من قبل (ثور) اثناء قيامه بإعطائه العلف داخل الحضيرة الخاصة به ضمن حي في منطقة الدورة جنوبي ".وأضاف المصدر، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي".