حراك نيابي لإلغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف المخصصات الجامعية (وثائق)

ووفقاً لكتاب رسمي وجهته النائب إلى رئاسة بتاريخ 25 كانون الثاني 2026، فإن المطالبة بإدراج فقرة إلغاء القرار ضمن جدول أعمال المجلس تستند إلى مبررات قانونية عدة، أبرزها مخالفة ، إذ اعتبر الطلب أن يُعد مخالفة لقرار ، ويشكل اعتداءً على اختصاصات المشرع الدستوري.أشار الكتاب إلى أن القرار يمثل خروجاً عن اختصاصات حكومة تصريف الأعمال، وتجاوزاً للمادة (42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لسنة 2019.وأكدت النائب أن هذه المخصصات أُقرت بموجب القانون رقم (23) لسنة 2008، ولها تأثير مباشر وكبير على الوضع المعيشي للموظفين.