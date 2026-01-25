بالوثيقة.. تحرك برلماني لتعديل رواتب هذه الفئة وانصافها تقاعديا

وقال في طلب تقدم به الى رئاسة وتابعته ، انه "وفاءً للعهود التي قطعها للقوات الامينة قبل ترشحه للانتخابات البرلمانية، قدمنا طلب رسمي إلى رئاسة مجلس النواب، مدعوماً بعددٍ من تواقيع النواب، يتضمن مقترح تعديل وإضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الاسمي، إلى جانب إلغاء شرط العمر والاعتماد على الخدمة الفعلية لمنتسبي القوات الأمنية (الدفاع، الداخلية، الحشد الشعبي)".وأضاف ان "هذا المقترح جاء تقديراً لطبيعة الأعمال الميدانية والواجبات الأمنية التي يؤديها منتسبو القوات الأمنية، وما يرافقها من مخاطر يومية تستوجب إنصافهم بما يليق بتضحياتهم، وبما يضمن انعكاس هذه المخصصات إيجابا على احتساب رواتبهم التقاعدية مستقبلا، بما يوفر لهم عيشًا كريمًا بعد الإحالة إلى التقاعد".وأكد أن "تنفيذ هذا المقترح سيسهم في زيادة أعداد الراغبين بالتقاعد من المنتسبين الذين تتراوح أعمارهم بين (45–60) عاما، الأمر الذي يفتح المجال أمام خلق فرص تعيين جديدة للشباب في الوزارات الأمنية، دون أن يترتب على الدولة أعباء مالية إضافية، فضلا عن تعزيز مبدأ العدالة من خلال إلغاء شرط العمر والاعتماد على سنوات الخدمة الفعلية".