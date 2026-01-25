اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في والشؤون الاجتماعية أعلنت عن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر كانون الثاني من عام 2026، لأكثر من (390) ألف مستفيد في والمحافظات".وأوضحت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذكرى ، حسب البيان أن "الهيئة استكملت جميع الإجراءات الفنية والإدارية والمالية الخاصة بإطلاق الرواتب"، مبيّنةً أن "المبلغ الإجمالي المصروف أكثر من (66) مليارًا و(563) مليون دينار".ودعت عبد الرحيم المستفيدين والمستفيدات إلى "مراجعة منافذ الصرف الإلكتروني المعتمدة لاستلام مستحقاتهم المالية".