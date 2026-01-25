خلل يربك كردستان.. تذبذب بالشبكة الوطنية يضرب أربيل ودهوك والسليمانية

وذكر بيان لوزارة كهرباء الإقليم، ان "خللاً فنياً طرأ على خطوط نقل الغاز الطبيعي المورد إلى محطات توليد ، مما تسبب بحدوث انقطاعات وتذبذب في بأجزاء من ودهوك والسليمانية".هذا التوقف المفاجئ، وفق البيان، "أثر بشكل مؤقت على إمدادات الطاقة"، مؤكداً أن "الفرق الفنية والهندسية التابعة للوزارة باشرت العمل على إصلاح الخلل".