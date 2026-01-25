تحديثات جوية جديدة.. اعتدال الطقس الحالي مؤقت وموجة برد وامطار قادمة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "نماذج الطقس تشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة جديدة ابتداءً من مساء يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لغاية صباح الخميس".وأضاف ان "هذه الموجة ناتجة عن أندفاع منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة من جهة البحر المتوسط، تتركز على شمال البلاد مع بعض الغزارة تليها مدن الجنوب واجزاء من المنطقة الوسطى".