صينية زكريا.. موروث شعبي عراقي يحكي قصة دعاء وتكافل اجتماعي
محليات
2026-01-25 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
562 شوهد
السومرية
نيوز-محلي
يحيي العراقيون، اليوم الأحد، مناسبة
زكريا
، وهي واحدة من الموروثات الشعبية القديمة التي ما زالت حاضرة في الذاكرة الاجتماعية، رغم تراجعها في بعض المناطق، لكنها لا تزال تمارس في عدد من البيوت العراقية، ولا سيما في
بغداد
ومدن الوسط والجنوب، باعتبارها طقساً يحمل أبعاداً دينية واجتماعية وإنسانية، ارتبطت بالأمل والدعاء ولمّ شمل العائلة.
وتُعرف هذه المناسبة شعبياً باسم "صينية
زكريا
، وهي عادة متوارثة تقوم على إعداد صينية كبيرة تضم أنواعاً مختلفة من الحلويات والمكسرات، تُقدَّم في هذا اليوم تحديداً، تيمّناً بنبي الله زكريا عليه السلام، الذي ارتبط اسمه في الوعي الشعبي العراقي بمعاني الصبر والرجاء واستجابة الدعاء، ولا سيما في ما يتعلق بالرزق والذرية وتحقيق الأمنيات.
وسبب الاحتفال بهذه الليلة وصوم يوم زكريا، بحسب العادات الموروثة، هو الإيفاء بنذور النساء اللواتي يرزقن بطفل ذكر بعد طول انتظار، حيث حمل العيد اسم "زكريا" لاقترانه بالنبي زكريا (ع) الذي نادى ربه طالبا منه ولدا وهو في سن الثانية والتسعين من العمر وزوجته السيدة أيشاع عاقرا في سن الثامنة والتسعين، وقد لبى الله تعالى نداء زكريا ورزقه بابنه "يحيى"، فمنحت هذه المعجزة النساء العواقر على مر العصور أملا في الإنجاب فتشبثن بإحياء طقوس يوم زكريا لوجه الله تعالى.
جذور تاريخية ودلالات دينية
ويرى باحثون في التراث الشعبي أن "هذه العادة تعود إلى عشرات السنين، وربما أكثر، وكانت تُمارس في البيوت العراقية كجزء من الطقوس الاجتماعية المرتبطة بالمناسبات الدينية غير الرسمية، حيث لم تكن تُقام احتفالات عامة، بل طقوس منزلية بسيطة تعبّر عن الإيمان الشعبي والدعاء الصامت".
ويشير المختصون إلى أن "ارتباط المناسبة باسم النبي زكريا عليه السلام جاء استلهاماً لقصة صبره ودعائه، الأمر الذي جعل هذه المناسبة تُستحضر سنوياً بوصفها فرصة للتفاؤل وتجديد الأمل".
صينية زكريا… تنوّع في الحلويات وبساطة في الطقس
وتتكوّن صينية زكريا من مجموعة من الحلويات التقليدية البسيطة والمكسرات، التي كانت متوفرة في البيوت والأسواق الشعبية قديماً، ومن أبرزها:
• الزبيب بأنواعه
• الجوز واللوز والفستق
• الحمص المحمّص
• التمر
• الحلقوم
• الملبس
• السمسمية
• قطع من الحلويات المنزلية البسيطة
وتُزيَّن الصينية أحياناً بالشموع أو الورود، وتُوضع في مكان بارز داخل المنزل، وسط تجمع أفراد العائلة، حيث تُتلى الأدعية وتُوزَّع الحلويات على الأطفال، في مشهد يعكس روح الألفة والتكافل الاجتماعي.
دور المرأة في الحفاظ على الموروث
وتؤكد مصادر اجتماعية أن "النساء لعبن الدور الأبرز في الحفاظ على هذا الموروث، إذ كانت الأمهات والجدات يتولين إعداد الصينية وشرح دلالتها للأطفال، ما أسهم في نقل العادة جيلاً بعد جيل".
وتقول
أم أحمد
، وهي من سكان
مدينة الكاظمية
"صينية زكريا كانت مناسبة ننتظرها كل سنة، ليس للحلويات فقط، بل لأنها تجمع العائلة وتخلق جوّاً من الفرح والدعاء داخل البيت".
مناسبة اجتماعية قبل أن تكون طقساً دينياً
ولا تُعد صينية زكريا طقساً دينياً رسمياً، بقدر ما هي مناسبة اجتماعية ذات جذور دينية شعبية، تعكس طبيعة
المجتمع العراقي
الذي امتزجت فيه المعتقدات الدينية بالعادات الاجتماعية، لتشكّل طقوساً خاصة تعبّر عن الهوية الثقافية للمجتمع.
ويرى باحثون أن "هذه العادة تمثل شكلاً من أشكال التعبير عن التضامن الأسري، إذ كانت تُقام في ظروف معيشية صعبة أحياناً، لكنها كانت تمنح العائلة شعوراً بالطمأنينة والسكينة".
تراجع الحضور وعودة رمزية
ومع تغيّر أنماط الحياة وتسارع وتيرتها، تراجعت ممارسة صينية زكريا في بعض المدن، إلا أنها ما زالت حاضرة بشكل رمزي في بيوت أخرى، سواء عبر إعداد صينية صغيرة أو توزيع بعض الحلويات على الأطفال والجيران.
ويؤكد مهتمون بالشأن التراثي أن "إعادة إحياء مثل هذه الموروثات الشعبية يسهم في تعزيز الهوية الثقافية، ويعيد ربط الأجيال الجديدة بجذورهم الاجتماعية".
صون الذاكرة الشعبية
ويشدد مختصون على "أهمية توثيق هذه العادات الشعبية، باعتبارها جزءاً من الذاكرة الجمعية للعراقيين، التي تعكس بساطة الحياة القديمة وروح التكافل والتراحم التي ميّزت المجتمع العراقي عبر تاريخه".
وفي وقت تشهد فيه المجتمعات تغيرات ثقافية متسارعة، تبقى صينية زكريا شاهداً على موروث شعبي عراقي، يحمل في تفاصيله معاني الأمل والدعاء والتواصل الاجتماعي، ويؤكد أن التراث ليس مجرد ذكرى، بل هو هوية متجددة تستحق الحفظ والاهتمام.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
