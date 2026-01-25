لا قرار حتى الان بشان صرف رواتب هذه الفئة من الموظفين

وذكرت الوزارة في بيان، تابعته ، أنه "لم يصل حتى الان أي قرار أو تعليمات من في بخصوص إجراءات صرف الرواتب للسنة المالية 2026"، مؤكدة أنه "لا يوجد أي اتفاق أو قرار جديد بشأن آلية توزيع الرواتب".وأضافت أن " تواصل، كما في السنوات السابقة، تنفيذ كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوزيع الرواتب"، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي عوائق أمام وزارة المالية في حكومة فيما يخص إرسال تقرير ميزان المراجعة وقوائم الرواتب، وهي بانتظار القرارات والتعليمات الجديدة لصرف الرواتب لعام 2026".ودعت "أي شخص أو جهة غير مطلعة على تفاصيل هذه الاتفاقيات والتعليمات إلى عدم نشر معلومات مضللة حول قوائم الرواتب وموضوع مبلغ (120,000,000,000) دينار، واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية عبر التلاعب بمشاعر الموظفين ومتقاضي الرواتب"، موضحة ان "أبوابها مفتوحة أمام أي شخص أو جهة ترغب في الحصول على المعلومات الدقيقة بهذا الشأن".