المالية توجه دعوة عاجلة تخص سرعة تمويل الرواتب

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "على كافة الجامعات العراقية ووحدات الإنفاق التابعة لها، ضرورة الإسراع بإرسال جداول قوائم منتسبيكم كافة من الملاك الدائم والعقود والأجراء اليوميين الذين لديهم مصروف فعلي للسنة السابقة، مع وجوب تضمن هذه الجداول تفاصيل الرواتب وكافة المخصصات ومبلغ مساهمة التقاعد المطلوب تسديده لصندوق التقاعد بالإضافة إلى مبالغ الاستقطاع الضريبي، تنفيذاً لما ورد في الفقرة (2 أولاً أ ) من رقم 40 لسنة 2026 لضمان سرعة تمويلكم أسوة ببقية الإنفاق".وأضافت "اكدنا مسبقاً عبر وسائل الإعلام على ضرورة الالتزام بإرسال هذه الجداول حصراً عبر كتب رسمية تتضمن الإشارة الصريحة للفقرة 2 أولاً، مع إرفاق البيانات المطلوبة على قرص مدمج CD لضمان دقة وسرعة الإجراءات"، موضحة ان "هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان انسيابية صرف المستحقات المالية دون تأخير".