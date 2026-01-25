نائب بعد استضافة قادة أمنيين: قواتنا الأمنية تتمتع بجهوزية عالية

أكد النائب عبود الإبراهيمي، الاحد، أن القوات الأمنية تتمتع بجهوزية عالية، وذلك بعد استضافة قادة أمنيين في .

وقال الإبراهيمي في بيان، إن "الأوضاع الأمنية مستقرة ولا توجد أي خطورة في الوقت الحالي"، مبينًا أن القوات الأمنية تمسك الأرض وتتمتع بجهوزية عالية.

وأضاف أنه "لم يحدث أي تسلل أو تعرض"، مشيرًا إلى أن القادة قدموا إيضاحات كاملة عن الوضع الأمني والجهود المبذولة.

وكان ناقش، اليوم الاحد، التحديات الأمنية والحدودية مع دول الجوار بحضور ورئيس أركان الجيش والقيادات الأمنية.