كتائب حزب الله تتحدث عن حرب شاملة وتوجه دعوة الى "المجاهدين"

دعت كتائب ، اليوم الأحد، "المجاهدين" الى أن يتهيأوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً لإيران.

وقال الأمين العام لكتائب حزب الله في بيان، " نتوجّه بندائنا إلى الإخوة في مشارق الأرض ومغاربها، وإلى كلّ من يملأ الإيمان قلبه ويحبّ الله ورسوله، ويوقن أنّ العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإلى كل من يأبى أن تتسيّد جبهة الكفر والنفاق على أهل الايمان والعدل؛ بإن يتهيأوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في ، حصن الأمة وعزتها والتي وقفت لأكثر من أربعة عقود إلى جنب المستضعفين وجميع القضايا الحقة لأمة محمد (صلى الله عليه وآله)، ولم تبالي لمذهب أو لون أو عرق".

وأضاف "حيث تجتمع اليوم قوى الضلالة من صهاينة الأرض وعتاتها لمحاولة إخضاعها بل لتدميرها ونسف كل الثوابت القيمية والأخلاقية على وجه البسيطة"، مردفا "وإذ نشدد على ضرورة دعمها من قوى المحور وإسنادها بما يتمكنوا، نؤكد للأعداء أن الحرب على الجمهورية لن تكون نزهة، بل ستذوقون فيها ألوان الزؤام ولن يبقى لكم في منطقتنا باقية، و(سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ)".

ولفت الحميداوي "نقول لإخوتنا المجاهدين الأعزاء أن يستعدوا ميدانياً لذلك، وأن يوطنوا أنفسهم على إحدى الحسنيين لا سيما إذا ما أعلن من المراجع الكرام لخوض هذه الحرب القدسية، وما يترتب عليه من أحكام أو عمل جهادي يرتقي إلى العمليات الاستشهادية، دفاعا عن أهل وبيضته".