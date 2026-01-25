التعليم تكشف سبب تأخر تمويل الرواتب

اصدرت ، الأحد، بيانا يخص تأخر تمويل الرواتب، موضحة أن تأخر التمويل بسبب إجراءات شكلية أصولية.

وقالت الوزارة في بيان، "تأكيدا على الموقف القانوني الضامن لاستحقاقات جميع منتسبي وجامعاتها وتشكيلاتها كافة تعلن الوزارة تواصلها المستمر مع بشأن متطلبات الفقرة (أولاً/٢/أ) من (40) لسنة 2026 التي لا علاقة لها بمخصصات الخدمة الجامعية".

وأضاف البيان أن "العمل جار على إتمام جداول رواتب منسوبيها على وفق مقتضى قانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 وما نص عليه من مخصصات جامعية ثابتة بموجب التشريعات النافذة".



وتابع بيان التعليم "تعضيدا للتوضيح الصادر من وزارة المالية فإن استحقاقات موظفي والبحث العلمي ومخصصاتهم غير قابلة للتغيير أو الحجب أو التأجيل"، مضيفا أن "تأخر تمويل الرواتب بسبب إجراءات شكلية أصولية تتعلق بتدقيق كتب التمويل وجداولها المرفقة بها".