النزاهـة: تنفيذ أمر قبض بحق 4 موظفين في تربية الأنبار اختلسوا أمانات ضريبية

الهيئة أشارت في بيان ورد لـ ، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في المُحافظة، تمكَّن من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ أربعةٍ من مُوظَّفي في مُديريَّة تربية المُحافظة؛ لاختلاسهم مبالغ (١٧) صكاً من صكوك الأمانات الضريبيَّة العائدة للمُديريَّة"، مُبيّنةً أنَّ "قيمة مبالغ الصكوك بلغت (١,١٥٢,٩٥٨,٨٨٧) مليار دينار".وأضافت الهيئة، أنَّ "المُتَّهمين قاموا بتنظيم صكوك الأمانات الضريبيَّة للمشاريع المُنفَّذة للعام ٢٠٢١، لأسمائهم والاستفادة منها بشكلٍ شخصيٍّ، دون إيداعها في حساب دائرة الضريبة بالمُحافظة".وتابعت الهيئة، أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات".