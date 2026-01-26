تحذير من "إبادة بيئية".. 50 ألف مولدة أهلية حولت مدن العراق لبؤر تلوث

وقال برنامج حماية الأرض (EPP) في لحقوق الإنسان، في بيان ورد لـ ، إن "أكثر من 50 ألف مولدة حوّلت مدن إلى بؤر تلوث خانق وسموم مسرطنة"، مبينا ان " تصدّرت مطلع 2026 المدن الأكثر تلوثاً عالمياً (AQI=301 – سمية حادة).".وأضاف المرصد، أن "اقتصاد المولدات يستنزف 6–10 مليارات دولار سنوياً ويهدد الحق في الحياة والصحة"، لافتا الى "تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة سرطانية عام 2024 مرتبط مباشرة بتلوث الهواء".وتابع المرصد، أن "ما يجري يُعد “إبادة بيئية” وإفلاتاً من العقاب تحميه شبكات مصالح سياسية"، مبينا ان "برنامج حماية الأرض يطالب بخارطة طريق خضراء تتم بمحاسبة مافيات المولدات، التحول للطاقة النظيفة، وتطبيق فوراً".