إنهاء المراجعات الروتينية.. التخطيط تستعد لإطلاق منصة "توقيعك" في مؤسسات الدولة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ، إن هناك تنسيقاً وبحثاً مشتركاً يجري حالياً بين ، ممثلةً بالمركز الوطني للتطوير الإداري، والشركة المعنية بتنفيذ المشروع، بهدف الوصول إلى الآلية أو الصيغة النهائية من أجل اعتماد المنصة في التواقيع الخاصة بإجراءات المعاملات الرسمية.‏وأردف أن التوجه بإصدار مثل هكذا تطبيق، يندرج ضمن السياسة العراقية نحو التحول الإلكتروني في مختلف الفعاليات والإجراءات والعمليات والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، لافتاً إلى أن المشروع سيسهم بشكل كبير في تقليل الروتين الإداري، إضافة إلى تسريع إنجاز المعاملات، من خلال التعامل الإلكتروني الكامل مع الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمل المؤسسي ودقته وسرعة إنجازه على الوجه الأكمل. ‏وأشار الهنداوي في السياق ذات، إلى أن اعتماد التوقيع الإلكتروني سيؤدي إلى إنهاء المراجعات الروتينية للمواطنين في الدوائر الحكومية كافة، إذ سيتم إنجاز المعاملات إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى الورقية منها، بما في ذلك عملية توقيع المراجع، منوهاً بأن الإجراء يندرج في إطار سعي الحكومة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى المواطنين، وتسهيل إجراءات المعاملات.