تسيير أول رحلة مباشرة من مطار الموصل الدولي إلى المدينة المنورة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "تسيير الرحلة المباشرة من إلى ، يمثل إنجازاً مهماً يعكس تعافي البنية التحتية للطيران في ، ويجسد التزام بتوسيع شبكتها التشغيلية وتقديم خدمات مباشرة وآمنة للمسافرين".وأكدت الوزارة، نقلا عن مدير عام الخطوط الجوية العراقية مناف ، أن "هذا الخط سيسهم في تخفيف عناء السفر عن أهالي الموصل والمحافظات المجاورة، ويوفر خيارات سفر أكثر مرونة للمعتمرين"، مشيراً إلى أن "الخطوط الجوية العراقية ماضية في العمل على فتح المزيد من الوجهات من والى الدولي، انسجاماً مع رؤية الحكومة الإستراتيجية لدعم الاستقرار والتنمية الاقتصادية والخدمية في المحافظة".