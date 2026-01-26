ناشطون "غاضبون".. وثيقة لوزارة المالية تثير الجدل حول هدر المليارات

وتضمنت الوثيقة الصادرة في تشرين الثاني الماضي، قراراً بتضمين 5 موظفين مبالغ تتجاوز في مجموعها الـ13 مليار دينار عراقي، وذلك لتعويض الضرر الذي أصاب في قضية منح قروض السيارات عبر شركتي (صفاء اللجين) و(عطاء الرحمن).شيماء رياض : تم تضمينها مبلغ 6 مليار دينار.مها صالح عطا: تم تضمينها مبلغ 4 مليار دينار.سميرة أحمد: تم تضمينها مبلغ 3 مليار دينار.حسن وأمنة : تم تضمين كل منهما قرابة 428 مليون دينار.وأثارت هذه الأرقام موجة من الانتقادات بين المدونين، الذين تساءلوا عن جدوى إجراء "التضمين" الإداري في استرداد مبالغ مليارية ضخمة من موظفين قد لا توازي ثرواتهم المعلنة جزءاً بسيطاً من هذه المبالغ. كما تركزت التساؤلات حول هوية أصحاب الشركات الوسيطة (صفاء اللجين وعطاء الرحمن) وكيفية نفاذهم إلى مفاصل القرار المالي لتمرير هذه القروض التي انتهت بهدر كبير في .