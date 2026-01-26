وزارة المالية تخاطب الوزارات بشأن الرواتب والتمويل (وثيقة)

الوثيقة ادناه:ويأتي هذا التحرك الرسمي تزامناً مع تصريحات وزير التربية وكالةً، ، الذي أكد في وقت سابق اليوم أن يوم غدٍ الثلاثاء سيشهد البدء الفعلي لعمليات الصرف، بعد حل المعوقات الفنية التي واجهت نظام التمويل خلال الأيام الماضية.