المرور تدرس المناطق السوداء

وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد ، للوكالة الرسمية تابعته ، إن "الحوادث المرورية، ولاسيما في التقاطعات والطرق، تعود في أغلبها إلى ارتكاب السائقين مخالفات مرورية متنوعة والمنصوص عليها في العامة رقم (8) لسنة 2019".‏وأوضح أن " يعد من أقل تسجيلاً للحوادث المرورية خلال عام 2025، نتيجة مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها ، ومنها استخدام الرادارات ومحددات السرعة، وكذلك تطبيق التكنولوجيا الحديثة، وتنظيم حركة السير بالطرق في والمحافظات، فضلاً عن تعزيز الوجود الميداني وارتفاع وعي المواطنين الذي ساهم في تقليل الحوادث المرورية بشكل عام".وشدد العقيد محمد، أن "الحد من الحوادث المرورية يتطلب تعاوناً مشتركاً بين العامة والمواطنين"، مؤكدا "على أهمية التزام أصحاب المركبات بالتعليمات والقوانين المرورية للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق".وأشار إلى "وجود قسم متخصص بدراسة البيانات والمناطق التي تكثر فيها الحوادث المرورية، المعروفة بـ"المناطق السوداء"، لوضع حلول ومعالجات مناسبة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، منها والإسكان وأمانة بغداد ودوائر البلدية في المحافظات".