"وزير الصدر" يرفض لبس الأكفان في زيارة شعبان

واجاب " ، في سؤال ورد إليه وكان نصه: "حجي مصلحة شنو رأيك إذ الجموع المليونية ترخج بلبس الأكفان في يوم 15 شعبان؟". ليجيب قائلاً: "لا".وكان قد أصدر زعيم ، توجيهاً يتعلق بـ”الزيارة الشعبانية” في .وفي بيانه، أكد على أهمية الذهاب إلى خلال هذه الزيارة ، مشيراً إلى أنه يتوجب على الرجال والنساء والأطفال والشيوخ الحضور في هذه الظروف كواجب ديني وعقائدي وأخلاقي ووطني.وأضاف أن الابتعاد والتراخي عن الحضور يشكل تخلياً واضحاً عن النصرة والابتهاج بمولد الإمام المهدي، الذي يُعتبر إماماً وقائداً ومخلصاً للمسلمين.