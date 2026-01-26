حالة نادرة مع بداية شباط.. مفاجأت في مناطق عراقية الأسبوع المقبل

وذكر في منشوره على صفحته الرسمية بالفيسبوك والذي اطلعت عليه ، ان "كتلة هوائية دافئة متوقع أن تؤثر على المنطقة والعراق مطلع الاسبوع المقبل وذلك اعتبارا من يوم السبت 31-1 ولغاية صباح يوم الأربعاء يصحبها حالة جوية ممطرة في بعض الأماكن".وأضاف ان "درجات الحرارة ترتفع مع تصاعد رياح جنوبية شرقية أو جنوبية غربية".