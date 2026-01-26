مساعدات من العراق لمناطق سيطرة قسد

وتحدث النائب في برلمان باسم الوفد، أمام مقر وأشار إلى أن "هذه الدفعة تشمل ألفي طرد صحي، بالإضافة إلى العديد من الطرود الأخرى من الأدوية التي ستصل لاحقا".وأكد أن "المساعدات ستشمل أيضا إرسال مواد غذائية".وأوضح صالح أن "الدعم والتكاتف بين الكرد في هذه الظروف الصعبة أمر بالغ الأهمية"، موضحا ان "من جميع الأطراف تُقدَّم المساعدات، ونأمل أن تستمر كونها في الوقت نفسه قوة معنوية. والحاجات الأساسية هي الدواء والغذاء والحليب".وأكد أن "الوفد موجود هنا باسم شعب الإقليم الكردي"، لافتا الى انه "في هذه الأوقات العصيبة نحن نقدم الدعم. بالنسبة لنا لا فرق بين قامشلو وآمد وسنه والسليمانية أو هولير. واحدة. نحن ندعم عبر العمل المادي، التظاهرات، النشاطات المجتمعية والدبلوماسية".وشدد حمه صالح على "أهمية التظاهرات التي تقام في الإقليم الكردي في وأوروبا"، موضحا انها "أحدثت تأثيرا كبيرا. لذلك يجب أن تستمر هذه الفعاليات ما دام الحظر قائما. ويجب ترك الخلافات جانبا، يجب أن نوحد موقفنا".من جانبه، قدّم رئيس الكردي دلكش جمعة ، شكره على هذه المساعدات، موضحا أن "الأدوية ستوزع على المستشفيات والأماكن المحتاجة".