رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
مساعدات من العراق لمناطق سيطرة قسد
محليات
2026-01-26 | 12:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
992 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
وصل وفد مؤلف من برلمانيّين وممثّلين عن أحزاب سياسية من إقليم
كردستان العراق
مع ألفي طرد من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى مدينة
القامشلي
السورية.
وتحدث النائب في برلمان
إقليم كردستان
علي حمه صالح
باسم الوفد، أمام مقر
الهلال الأحمر الكردي
وأشار إلى أن "هذه الدفعة تشمل ألفي طرد صحي، بالإضافة إلى العديد من الطرود الأخرى من الأدوية التي ستصل لاحقا".
وأكد أن "المساعدات ستشمل أيضا إرسال مواد غذائية".
وأوضح صالح أن "الدعم والتكاتف بين الكرد في هذه الظروف الصعبة أمر بالغ الأهمية"، موضحا ان "من جميع الأطراف تُقدَّم المساعدات، ونأمل أن تستمر كونها في الوقت نفسه قوة معنوية. والحاجات الأساسية هي الدواء والغذاء والحليب".
وأكد أن "الوفد موجود هنا باسم شعب الإقليم الكردي"، لافتا الى انه "في هذه الأوقات العصيبة نحن نقدم الدعم. بالنسبة لنا لا فرق بين قامشلو وآمد وسنه والسليمانية أو هولير.
كردستان
واحدة. نحن ندعم عبر العمل المادي، التظاهرات، النشاطات المجتمعية والدبلوماسية".
وشدد حمه صالح على "أهمية التظاهرات التي تقام في الإقليم الكردي في
العراق
وأوروبا"، موضحا انها "أحدثت تأثيرا كبيرا. لذلك يجب أن تستمر هذه الفعاليات ما دام الحظر قائما. ويجب ترك الخلافات جانبا، يجب أن نوحد موقفنا".
من جانبه، قدّم رئيس
الهلال الأحمر
الكردي دلكش جمعة
عيسى
، شكره على هذه المساعدات، موضحا أن "الأدوية ستوزع على المستشفيات والأماكن المحتاجة".
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
وفد
برلماني
الهلال الأحمر الكردي
كردستان العراق
إقليم كردستان
السومرية نيوز
الهلال الأحمر
علي حمه صالح
سومرية نيوز
السليمانية
+A
-A
