مكتب حمودي ينفي تعرضه لإصابة في بغداد

نفى ، تعرض الأخير لإصابة في .

وقال المكتب في بيان، "ننفي ما روجته منصات مغرضة من إشاعة عن تعرض الشيخ للإصابة"، مؤكدا أن "الشيخ لم يحضر بالاساس اجتماع الإطار التنسيقي اليوم لوجود التزام آخر له".

وأضاف البيان "نأسف للجوء البعض الى الإشاعة والاكاذيب للإساءة لهامات وطنية مشهود لها دورها الوطني، وبقصد ارباك ساحة الرأي العام".

وكانت أنباء أشارت الى إصابة رئيس خلال اشتباكات في .