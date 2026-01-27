بعد استراحة قصيرة.. عودة الامطار والثلوج والحرارة المنخفضة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم في عموم البلاد، مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى تكون رعدية أحياناً، يصاحبها تساقط ثلوج على في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".وأضافت أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً وأحياناً غائم جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً مع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في المنطقة الشمالية وبعض الأقسام الشرقية من المنطقة الوسطى، يصاحبها تساقط ثلوج على المرتفعات الجبلية في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن هطول الأمطار، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات على العموم".وتابعت أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً على العموم، مع هطول أمطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية، كما يتشكل الضباب صباحاً في أماكن متعددة من البلاد يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم""، لافتة الى ان "طقس السبت القادم سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم مع فرصة لهطول أمطار خفيفة الشدة على المرتفعات الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات على العموم".