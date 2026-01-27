8 الاف و600 درجة وظيفية حكومية في العراق قريبا

وقال المتحدث باسم المجلس في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته ، إن "عدد المتقدمين ضمن الوجبة الثالثة، بلغ 46 ألف شخص، وسيتنافسون على آلاف و600 درجة وظيفية، بعد أن تم استكمال جميع الإجراءات الخاصة بالمجلس والمتعلقة بهم"، مبينا أن "المجلس بانتظار لكي توفر التخصيص المالي من أجل الشروع بإطلاق استمارات التوظيف".واضاف أن " الغذائي تضمن 74 ألف درجة وظيفية جرى تعيين 66 ألفاً منها خلال الوجبات السابقة، وتبقى منها في الوقت الحالي ثمانية آلاف و600 درجة تمثل الوجبة الثالثة منها"، لافتاً إلى أن "هذه الدرجات مخصصة حصراً لحملة الشهادات العليا إضافة إلى الأوائل المشمولين بقانون الأمن الغذائي".وبين أن "دور ينتهي عند اتمام عملية ، فيما تتولى الوزارات المعنية شؤون المباشرة والإدارة الوظيفية، أما وزارة المالية فهي التي تكون مسؤولة عن توفير الرواتب والتخصيصات المالية"، مؤكداً أن "المجلس لم يرد له أي قرار بشأن إيقاف رواتب المعينين".وتابع ان "مجلس الخدمة هو الجهة التي أطلقت تعيين المشمولين على وزارات الدولة، وبمباشرتهم يكون لديهم تخصيص ، كونهم موجودين على الملاك الوظيفي فيها"، مشدداً على أن "المجلس لا يتدخل بأي تفاصيل أخرى تتعلق بإدارتهم الوظيفية هناك".وذكر أن "القانون واضح وصريح، إذ لا يتم أي تعيين إلا بعد أن يتحقق شرطان أساسيان، الأول يتمثل باستحداث الدرجة الوظيفية، أما الثاني فيتعلق بتوفير التخصيص المالي من وزارة المالية".