قطع الرواتب عن أكثر من 19 ألف متزوجة خارج المحاكم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
نشرة أخبار السومرية
من
06:45 AM
الى
07:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554377-639050921423691891.jpg
قطع الرواتب عن أكثر من 19 ألف متزوجة خارج المحاكم
محليات
2026-01-27 | 01:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
862 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أعلنت
وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية، اتخاذها الإجراءات القانونية بحق 19 ألفا و705 من مستفيدات رواتب الإعانة ضمن فئتي المطلقات والأرامل، بعد اكتشافها أنهن متزوجات فعليا منذ مدد سابقة بعقود زواج خارج المحكمة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسن خوام، للصحيفة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "اكتشاف الحالات المذكورة جاء بعد تنفيذ حملات كشف ميداني واسعة أجرتها أقسام الحماية الاجتماعية، استهدفت المتجاوزين على شبكة الإعانة، وتمكنت فرق البحث من خلال المتابعة والتدقيق، من رصد هذا العدد الكبير من الحالات المخالفة التي استمرت بتقاضي الإعانة برغم تغير وضعهن الاجتماعي".
وأكد "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الحالات المكتشفة بشكل مباشر وإيقاف صرف الإعانة عنهن فورًا، فضلا عن استدعائهن رسميا لتحديد التاريخ الفعلي للزواج، ومن ثم احتساب عدد الأشهر التي تم خلالها تقاضي الإعانة من دون وجه حق".
وبين أن "الوزارة تعمل على استرداد جميع المبالغ المالية المصروفة للمستفيدات بغير وجه حق، وفق الآليات المعتمدة"، مشيرا إلى أن "عدد المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية بلغ حتى نهاية العام الماضي، نحو 380 ألف متجاوز، بينما ارتفع العدد الإجمالي بعد إضافة متجاوزي هذا العام ليصل إلى نحو 500 ألف متجاوز، في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها الوزارة لضمان وصول الإعانات إلى مستحقيها الفعليين".
وذكر أن "إطلاق مشروع السجل الاجتماعي الموحد سيسهم بشكل كبير في الكشف عن أعداد أكبر من المتجاوزين خلال المرحلة المقبلة، لكونه يعتمد على نظام تقاطع بيانات شامل مع جميع مؤسسات الدولة، ما يعزز دقة المعلومات ويحد من حالات التلاعب أو إخفاء البيانات"، منوها أن "الوزارة تمكنت خلال العام 2024، من استرداد ما يقارب الـ 150 مليار دينار من الأموال المصروفة من دون وجه حق، بينما جرى تقسيط المبالغ المتبقية على المستفيدين المخالفين على شكل دفعات شهرية، وبلغ مجموع المبالغ المستردة نحو 320 مليار دينار، التي أضيفت إلى
صندوق الحماية الاجتماعية
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
حملات مكثفة "بلا توقف".. إبادة أكثر من 19 ألف كلب سائب في بغداد
09:15 | 2025-12-22
محكمة تحقيق الرصافة تسترجع اكثر من 89 مليار دينار الى خزينة الدولة
02:45 | 2025-12-31
ستيلانتس تستدعي أكثر من 52 ألف سيارة في أمريكا
10:52 | 2025-12-20
أكثر من 39 ألف حالة ولادة منذ مطلع العام الجاري في ذي قار
11:18 | 2025-11-25
رواتب
العمل
صندوق الحماية الاجتماعية
الشؤون الاجتماعية
السومرية نيوز
صندوق الحماية
وزارة العمل
سومرية نيوز
السومرية
صندوق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
أمن
35.69%
14:15 | 2026-01-26
مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث في "المنطقة الخضراء"
14:15 | 2026-01-26
قفزة قوية بأسعار الدولار في بغداد
اقتصاد
34.27%
08:32 | 2026-01-25
قفزة قوية بأسعار الدولار في بغداد
08:32 | 2026-01-25
اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي
محليات
17.42%
09:22 | 2026-01-25
اطلاق رواتب هذه الفئة لشهر كانون الثاني الحالي
09:22 | 2026-01-25
إجراءات سريعة لمواجهة فيروس خطير لا علاج له
دوليات
12.63%
09:53 | 2026-01-25
إجراءات سريعة لمواجهة فيروس خطير لا علاج له
09:53 | 2026-01-25
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
ناس وناس
بغداد مدينة الصدر - ناس وناس م٨ - الحلقة ٢٠٨ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-27
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
من الأخير
قلب الإطار مع الاتحاد وعقله مع مسعود - من الأخير م٢ - حلقة ١٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 26-1-2026 | 2026
13:00 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
Live Talk
صناعة المحتوى الصحي .. مسؤولية قبل ان تكون شهرة - Live Talk - الحلقة ٢١١ | 2026
10:30 | 2026-01-26
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
عشرين
الحكومة المقبلة.. ولاية ثالثة ووصاية أميركية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥٤ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
رحال
العلاج بلسع النحل في قضاء الصويرة - رحال م٦ - الحلقة ٢٩ | الموسم 6
13:30 | 2026-01-24
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
حصاد السومرية
تسرب العنف.. سوريا وقلق العراق المزمن - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٢ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
الهوا الك
حقوق ضائعة ورواتب مفقودة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٢ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-23
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
علناً
كواليس انسحاب السوداني من الترشيح لرئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-22
اخترنا لك
بالوثائق.. المالية تخاطب دوائر الدولة: تخفيض الإيفاد 90% وتقليص وقود السيارات 50%
04:05 | 2026-01-27
عمليات بغداد تعلن عن الطرق البديلة بعد قطع الجسر العنكبوتي في العاصمة
03:21 | 2026-01-27
السجن 6 سنوات بحق محاسب في كمرك الشلامجة الحدودي
02:34 | 2026-01-27
عمليات بغداد تنوه عن قطع جسر رئيسي في العاصمة لمدة شهر كامل
02:27 | 2026-01-27
الطائرات "المسيرة" تكتشف أسباب الازدحامات في بغداد
02:25 | 2026-01-27
8 الاف و600 درجة وظيفية حكومية في العراق قريبا
01:16 | 2026-01-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.