الطائرات "المسيرة" تكتشف أسباب الازدحامات في بغداد

وقال مدير المرور الفريق عدي سمير، ان "اعتماد تقنيات حديثة لتحسين انسيابية السير في شوارع متمثلة بطائرات الدرون المسيرة، ساعد في رصد الحركة المرورية والكشف عن النقاط الرخوة التي قد تتسبب بزخم مروري".واكد أن "الخطوة حققت طفرة نوعية في إدارة الحركة المرورية وقللت الاختناقات، برغم التحديات والمعوقات القائمة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار الى أن "الزخم المروري لا يزال يتأثر بقلة التزام بعض المركبات بالضوابط المرورية، ولا سيما مركبات الحمل التي تدخل إلى شوارع العاصمة خلال ".وشدد على "إسهام الجهود الميدانية المكثفة بتحديد أبرز نقاط الاختناق المروري ومعالجتها، ما أسفر عن خلق حالة من الاستقرار المروري بعدد من المفاصل الحيوية".