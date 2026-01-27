عمليات بغداد تنوه عن قطع جسر رئيسي في العاصمة لمدة شهر كامل

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، "نسترعي انتباه مستخدمي طريق "الجسر العنكبوتي" في جانب والمؤدي الى سريع الدورة بجانب انه سيتم قطع الطريق اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم غد الموافق 28 كانون الثاني 2026 ولمدة شهر".وأضاف ان "ذلك جاء لغرض إجراء أعمال الصيانة".