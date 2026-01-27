عمليات بغداد تعلن عن الطرق البديلة بعد قطع الجسر العنكبوتي في العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بسبب الإجراءات والتنظيمات المرورية المتخذة، تقرر اعتماد عدد من الطرق البديلة المؤقتة "للطريق العنكبوتي" في والذي سيُقطع يوم غد لغرض اجراء اعمال الصيانة لضمان انسيابية حركة السير، وكما يأتي:-العجلات القادمة من الجديدة باتجاه الدورة، تسلك باتجاه ساحة .-العجلات القادمة من ساحة قرطبة باتجاه الصعود إلى بغداد الكبير، تدخل إلى ، وتستخدم الطريق المؤدي من كمب سارة إلى محطة وقود مجمع المشن.-اعتماد الطريق الذي يبدأ من جسر بغداد الكبير داخل معسكر ، والذي يرتبط مع طريق الزعفرانية – معسكر الرشيد – مجمع المشن.-اعتماد الطريق الذي يبدأ من سريع صعوداً إلى معسكر الرشيد من أمام معمل الأسفلت، والمرتبط مع طريق الزعفرانية – معسكر الرشيد عند تقاطع سابقاً.ودعت القيادة "المواطنين إلى "الالتزام بالإرشادات المرورية والتعاون مع القوات الأمنية والمرورية المنتشرة في القاطع، حفاظاً على سلامة الجميع".