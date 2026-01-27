بالوثائق.. المالية تخاطب دوائر الدولة: تخفيض الإيفاد 90% وتقليص وقود السيارات 50%

ووفقاً لوثائق صادرة عن الوزارة واطلعت عليها ، ان "القرارات شملت تقليص حصص الوقود المخصصة للسيارات الحكومية بنسبة 50%، في إطار سياسة ترشيد الإنفاق وتقليل الهدر في الموارد العامة".وأضافت ان "التوجيهات نصت على تشكيل لجان مختصة لجرد الموجودات من السيارات الإنتاجية وغير الإنتاجية في المؤسسات الحكومية، بهدف إعادة تنظيم استخدامها ومنع سوء الاستغلال".