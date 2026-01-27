التربية توافق على أداء الطلبة التركمان امتحاناتهم في المدارس المستضافين فيها (وثيقة)

– محليات



أعلنت ، اليوم الثلاثاء، الموافقة على أداء الطلبة امتحاناتهم في المدارس التي تم استضافتهم فيها، مراعاةً لاختلاف طبيعة المناهج الدراسية المعتمدة في مدارس الدراسة .

وبحسب بيان ، يأتي هذا القرار دعمًا لمسيرة الدراسة وحرصًا على توفير بيئة امتحانية مناسبة تضمن العدالة التعليمية وتسهّل أداء الامتحانات دون معوقات، وبما ينسجم مع خصوصية المناهج المعتمدة.

