رسميا.. النصر السعودي يعلن التعاقد مع حيدر عبد الكريم
توجيهات حكومية لشركات النقل والسائقين
محليات
2026-01-27 | 05:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
339 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
أصدرت
وزارة النقل
، اليوم الثلاثاء، توجيهات حكومية لشركات النقل والسائقين في القطاع الخاص.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "على شركات النقل والسائقين في القطاع الخاص، الالتزام بما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة، الذي عُقد بين ممثلين عن وزارتي
النقل العراقية
والمصرية والجهات الأخرى المعنية في القاهرة، للفترة من 13–14 / 1 / 2026".
وأضاف ان "ذلك جاء لغرض تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال
النقل البري
للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية
العراق
وحكومة جمهورية
مصر
العربية ، التي سبق أن تم التوقيع عليها بين الجانبين في
بغداد
بتاريخ 30 / 1 / 2025".
وذكرت الوزارة ان "أهم التعليمات والقرارات الواردة في محضر الاجتماع، هي:
-دخول الشاحنات: يسمح بدخول الشاحنات والبرادات المحملة بين العراق ومصر بدون تحديد عدد ، وسيتم تقييم التجربة بعد ٦ أشهر. أما الشاحنات الفارغة فيسمح لها بالدخول بعد الحصول على تصريح لكل رحلة ، ويتم تخفيض تكاليف الدراسة الفنية لدخول الشاحنات والبرادات العراقية فارغة لتصبح بقيمة قدرها 150 دولار عن كل شاحنة في كل رحلة لغاية تاريخ 31/7/2026 بدلا من 300 دولار عن كل شاحنه في كل رحلة.
-مدة المكوث: يجري السماح للشاحنات بالبقاء حتى (14) يوما داخل أراضي الطرف الآخر، وسيتم تبادل الإجراءات عند تجاوز المدة.
-الوقود: السماح للشاحنات والحافلات لكلا الجانبين بدخول اراضى الطرف الاخر بخزانات وقود تحوى كمية سولار (زيت الغاز) بحد أدنى (500) لتر وحد أقصى (500) لتر عند الخروج من اراضي كلا البلدين.
-التأشيرات: يقدم السائقين طلبات الحصول على تأشيرة دخول مصر عبر
الشركة العامة للنقل البري
أو
الشركة العامة
لنقل المسافرين والوفود.
-وثائق الشاحنات: اعتماد وثيقة إجازة ممارسة المهنة للشاحنات العراقية كوثيقة رسمية ضمن متطلبات الشركة العامة للنقل البري.
-الإيصالات الرسمية: يجب على السائقين استلام إيصال رسمي عن أي رسوم داخل
الميناء
وعدم دفع أي مبلغ بدون إيصال.
-تحميل البضائع: التزام جميع الناقلين باستخدام خشب تحميل (سكيبات) لتسهيل التحميل والتنزيل.
-الأوزان: ضرورة حمل وثائق الوزن الفعلي للشاحنات (فارغ/محمل) من شهادة المنشأ، والالتزام بالأوزان والأبعاد المسموح بها في كلا البلدين.
-الحمولات الاستثنائية: في حال وجود حمولة غير قابلة للتجزئة تتجاوز الحد المسموح، يتم إصدار تصريح خاص وفق آلية محددة.
وأكدت الوزارة أن "هذه القرارات تهدف إلى تسهيل حركة النقل البري للركاب والبضائع بين العراق ومصر"، داعية "جميع السائقين العراقيين والشركات المحلية إلى الالتزام بها لضمان نجاح التنفيذ وخدمة المصلحة العامة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
