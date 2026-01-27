سرقة أكثر من 3600 درجة وظيفية.. مجلس الخدمة يرد على "كتاب مزور"

وذكر بيان للمجلس، أن "ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من خبرٍ منسوب إلى المجلس، والمتضمن الادعاء بـ(سرقة أكثر من 3600 درجة مخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل)، خبر عارٍ عن "، مؤكداً أن "الكتاب المتداول مزيّف ولا يمتّ بأي صلة رسمية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، ولم يصدر عنه أو عن أي من تشكيلاته المعتمدة".واهاب المجلس، بوسائل الإعلام والمواطنين "توخي الدقة والحذر، وعدم تداول أو اعتماد أي معلومات أو كتب غير صادرة عبر القنوات الرسمية المعتمدة للمجلس، مؤكداً سيحتفظ المجلس بحقه القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي الأخبار والوثائق المزوّرة".