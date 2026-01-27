غداً.. إطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين

واشار البدراني، في بيان ورد لـ ، إلى أن الفئة (أ) خُصص لها مبلغ سبعمائة ألف دينار عراقي (700,000 د.ع) لكل مستفيد، في حين تم تخصيص مبلغ خمسمائة ألف دينار عراقي (500,000 د.ع) لكل من الفئتين (ب) و(ج).وبيّن الوزير أن بعض النقابات أضافت أسماء جديدة، الأمر الذي تطلّب إعادة توزيع المبالغ المتاحة بما يضمن العدالة قدر الإمكان.وشدد على أن المنحة تعد استحقاقًا قانونيًا لا يمكن التغاضي عنه، وأن الوزارة ماضية في جهودها لضمان صرفها لمستحقيها في أقرب وقت ممكن.