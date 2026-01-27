الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554443-639051243194996938.jpeg
مكتب السيد الصدر يرسل قافلة مساعدات إلى غزة
محليات
2026-01-27 | 10:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
218 شوهد
أعلن مكتب زعيم
التيار الوطني الشيعي
،
السيد مقتدى الصدر
، اليوم الثلاثاء، عن إرسال قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالي غزة، مؤكدًا أن المساعدات شملت خيمًا وبطانيات، وفقًا للاحتياجات الأساسية للأهالي هناك.
وقال ممثل
السيد مقتدى الصدر
، الشيخ
صلاح العبيدي
، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته
السومرية نيوز
، إن "السيد
مقتدى الصدر
دعا قبل نحو شهرين إلى جمع التبرعات
النقدية لإرسال ما يحتاجه أهالي غزة، بعد ما تعرّضوا له من ظلم على يد الاحتلال الصهيوني"، مبينًا، أن "التقصّي الدقيق أظهر أن الاحتياج الأهم في هذه المرحلة يتمثّل في الخيم والأغطية".
وأضاف
العبيدي
، "وبناءً على هذا التوجيه وتحديد الحاجة، توجّهنا إلى جمهورية مصر العربية، حيث جرى التعاقد مع معملين لصناعة الخيم، ومعمل لإنتاج البطانيات، لتجهيز أكبر كمية ممكنة منها
".
وأوضح، أن "القافلة كان من المقرر أن تكون جاهزة وتصل إلى غزة مطلع الشهر الحالي، إلا أن إغلاق المعبر والمشكلات التي افتُعلت هناك تسببت في تأخيرها"، لافتًا إلى، أنه "تم اليوم استكمال جميع الإجراءات، وتحميل المساعدات كاملة على 27 شاحنة، تمهيدًا لإيصالها إلى أهالي غزة".
وأشار العبيدي إلى أن "
السيد الصدر
وجّه بأن يُكتب على المساعدات لفظ (هدية) فقط، دون أي عبارة أخرى"، معربًا عن الأمل، بأن "تكون هناك خطوة ثانية ومرحلة أخرى من الدعم".
من جانبه، بيّن سيد حسين النبي، خادم مضيف
الصدر
، أن "الاستجابة لنداء السيد
مقتدى
الصدر جاءت عبر التعاقد
مع شركتين مصريتين لتجهيز الخيم بعدد 3500 خيمة، إضافة إلى إنتاج 14,250 بطانية، هديةً من الشعب العراقي إلى أهالي غزة".
وأضاف، أن "جميع المتطلبات اكتملت اليوم وتم تحميلها، على أن تصل إلى الأهالي في غزة"، مقدمًا شكره إلى "الحكومة والشعب المصري على تعاونهم مع المكتب في تسهيل إيصال هذه المساعدات الإنسانية".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
