بغداد.. عصابة لسرقة الدراجات بقيادة "ميمي و الواوي" بقبضة الامن

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "تمكّنت مفارز مكافحة الإجرام الحرية من إلقاء القبض على عصابة إجرامية متخصصة بسرقة الدراجات النارية ضمن مناطق جانب ، يتزعمها أحد المتهمين الملقب بـ(الواوي) وآخر يُعرف بـ(ميمي)، بالاشتراك مع متهمين آخرين يستخدمون أسماءً حركية".وتابعت، انه "جاءت عملية إلقاء القبض بعد ورود عدد من البلاغات عن حوادث سرقة متكررة، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص، وجمع المعلومات، وتحليل أساليب الجريمة، ومتابعة تحركات أفراد العصابة، ما أسفر عن تحديد أماكن تواجدهم ونصب كمين محكم أفضى إلى إلقاء القبض عليهم".وتابعت، انه "جرى ضبط الأدوات المستخدمة في تنفيذ عمليات السرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق وفق القانون".