حريق داخل مساحة متخذه كمعمل للكارتون جنوبي بغداد.. والدفاع المدني يكافح (فيديو)

افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مساحة متخذه كمعمل للكارتون جنوبي ، فيما أشار الى ان فرق الدفاع المدني تعمل على السيطرة على الحريق.

وذكر المصدر لـ ، أن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق متوسط، اندلع داخل مساحة متخذه كمعمل للكارتون ضمن جنوبي ". وأشار الى ان "الحريق لم يتسبب بأي إصابات والخسائر مادية فقط".