ضبط مواد لتزييف السبائك الذهبية في صلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، انه "ضمن منهاجها في ملاحقة شبكات الغش والتزوير التي تستهدف وأمن المواطنين تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة الرابعة عشر وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من ضبط سبائك ذهبية مزيفة ومواد وأدوات وأصباغ أولية تُستخدم في عمليات تزييف الذهب وذلك خلال عملية نوعية نُفذت في قضاء الشرقاط ضمن قاطع عمليات ".وتابعت، انه "تم تسليم المواد أصوليا إلى الجهات المختصة حسب الضوابط".