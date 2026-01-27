المالية تصدر توضيحاً يخص ملف البدلاء والاحتياط لتربية الرصافة الثالثة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تود إيضاح حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من انباء منسوبة الى عضو عقب استقبالها من قبل وزير المالية ".وأكدت، أنه "بهذا الصدد أن اللقاء لم يتضمن أي موافقة رسمية أو تصريحاً مباشراً بخصوص ملف (البدلاء والاحتياط لعقود وزارة التربية/ تربية الثالثة)".وأشارت الوزارة الى "حرصها العالي على حقوق جميع الفئات"، موضحة، أن "الإجراء المتخذ بشأن المطلب الذي تقدمت به السيدة النائب قد اقتصر على إحالته إلى الدائرة المختصة داخل الوزارة للنظر فيه ودراسته من الناحية القانونية والمالية ومدى مطابقته لبنود ؛ حيث إن صلاحيات الموافقة والصرف تخضع لسياقات إدارية وقانونية حصرية".