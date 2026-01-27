بغداد وواشنطن تبحثان التعاون بملف "السجناء" بعد نقلهم من سوريا

بحث وزير العدل ، الثلاثاء، والقائم بالأعمال في لدى التعاون بملف تسلم السجناء بعد نقلهم من .

وقالت الوزارة في بيان، "استقبل وزير العدل الدكتور ، القائمَ بالأعمال في لدى ، ، حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، ولا سيّما ما يتعلّق بإجراءات استلام وإيداع السجناء الإرهابيين الأجانب الذين يتم نقلهم من ، وإيداعهم في سجون دائرة الإصلاح العراقية".

وخلال اللقاء، وفق البيان "ثمّن هاريس دور في التعاون بهذا الملف"، مؤكداً أن " والولايات المتحدة شريكان في مكافحة الإرهاب، وأن استمرار التنسيق بين البلدين يسهم في دعم الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".