السيطرة على حريق البناية التجارية بمنطقة الزعفرانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة الكاملة على حادث حريق نشب داخل مبنى يتكون من أربعة طوابق، مخصص للتجارة في المطيبات والبهارات ومعمل لإنتاج ورق الكرتون، وذلك في شرقي ".وتابعت، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت جهودها وأحاطت بالنيران بعد أن استخدمت مركباتها التخصصية الحديثة، بالإضافة إلى تفعيل العجلات السلمية لمكافحة الحريق في الطوابق العليا، وتمكنت الفرق من تنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى قلب الحريق داخل البناية، مما أسهم في السيطرة على النيران وإنهائها دون تسجيل أي إصابات بشرية".وأشارت الى ان "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق في المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".