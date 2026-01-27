الداخلية تحقق باتهامات بقضايا غير أخلاقية تخص ضابط

أعلنت ، الثلاثاء، عن التحقيق باتهامات بقضايا غير أخلاقية تخص أحد الضباط.

وقالت الوزارة في بيان، "شرع فريق فني من قبل مختصين في بالتحقيق قبل عدة أيام في اتهامات بحق أحد الضباط للتأكد من صحة المعلومات الواردة في تورط هذا الضابط بقضايا غير أخلاقية ضمن قيادة شرطة ".

وأكدت الوزارة أنه "في حال ثبت تورط هذا الضابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القوانين النافذة وتشديد العقوبة عليه"، مشيرة الى انها "حريصة كل الحرص على إطلاع الرأي العام على مجريات أي تحقيق بكل شفافية وحيادية".

الى ذلك، أفاد مصدر أمني في حديث لـ ، أنه "تم إيداع الضابط في التوقيف لحين انتهاء التحقيقات"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.