ميسان.. تظاهرة حاشدة لأصحاب معامل الطابوق احتجاجا على قطع حصص النفط الأسود

وقال مراسل ، إن المئات من العمال وأصحاب المعامل الخاصة بإنتاج الطابوق تظاهروا، اليوم وسط بعد قطع حصة النفط الأسود.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين حذروا من توقف الإنتاج وتسريح مئات العمال، كما رفعوا مطالباتهم العاجلة بإعادة التخصيص أو إيجاد بدائل تضمن استمرار العمل.