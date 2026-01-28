أمانة مجلس الوزراء ترد على "مزاعم" توزيع الأراضي للمسؤولين وتدعو لمحاسبة "المضللين"

وأكدت الأمانة في بيان، أن الإجراءات المتعلقة بتخصيص أو توزيع قطع الأراضي السكنية تخضع لضوابط وتعليمات نافذة، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها، مشيرةً إلى أن تلك الإجراءات تمثل سياقاً إدارياً مُتَّبعاً منذ سنوات طويلة، وقد طُبِّقت على تعاقب الحكومات السابقة كافة، ولم يصدر عن الحكومة الحالية بهذا الشأن أي قرار جديد أو استثنائي.ودعت الأمانة رئاسة واللجان المختصة إلى تطبيق قواعد السلوك والانضباط البرلماني بحق أي عضو يطلق اتهامات أو تصريحات غير دقيقة، من شأنها تضليل الرأي العام أو الإساءة إلى المؤسسات الدستورية دون الاستناد إلى أدلة أو وقائع رسمية.كما دعت لمجلس الوزراء المواطنين ووسائل الإعلام إلى استقاء الأخبار والمعلومات من المواقع والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الانجرار وراء الأنباء غير الموثوقة أو الشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام.