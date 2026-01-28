الصفحة الرئيسية
ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-554508-639051896771523121.jpg
وزارة الحج السعودية: العراق أكثر تميزا في خدمة الحجاج
محليات
2026-01-28 | 04:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
411 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
حققت بعثة
الحج العراقية
، إنجازاً نوعياً بتصدرها مؤشرات الأداء لخدمة ضيوف
الرحمن
، وفقاً لما كشفت عنه نشرة "مدارات" الشهرية الصادرة عن
وزارة الحج
والعمرة بالمملكة العربية
السعودية
.
وأظهرت بيانات "إنجاز الشهر" في النشرة
السعودية
، اختيار
العراق
كـ"المكتب الأكثر تميزاً" بعد تحقيقه نسب إنجاز مثالية في ملفات السكن:
سكن
مكة
المكرمة: بلغت نسبة إنجاز التعاقدات 100%.
سكن
المدينة المنورة
: بلغت نسبة إنجاز التعاقدات 100%.
وقد ضمت قائمة الدول التي حققت نسبة 100% في تعاقدات مكة المكرمة إلى جانب العراق كلاً من: (مصر،
المغرب
، أذربيجان،
البوسنة والهرسك
، المالديف، موزمبيق، بنين، وكوسوفو).
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
