كربلاء تُعطل الدوام الرسمي لمدة يومين بمناسبة "الزيارة الشعبانية"

وذكر الخطابي في بيان، "بمناسبة النصف من شعبان الأغر، ذكرى ولادة الأمل الموعود الإمام (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، ومن أجل فسح المجال أمام أهالي لاستقبال الزائرين وتقديم أفضل الخدمات لهم خلال الزيارة المليونية؛ نعلن تعطيل الدوام الرسمي لمدة يومين، وذلك في يومي 14 و15 من شهر شعبان، اللذين يوافقان يومي 3 و4 من شهر شباط المقبل".وأوضح الخطابي أنه يُستثنى من قرار العطلة الدوائرُ الأمنية والخدمية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الضرورية وتنفيذ الخطط الخاصة بالزيارة.