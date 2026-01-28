وكيل وزارة الثقافة ونقيب الصحفيين يبحثان القضايا الصحفية والإعلامية والثقافية

وذكر بيان لوزارة الثقافة، ورد لـ ، أن "وكيل والآثار قاسم طاهر زار العراقيين والتقى خلالها نقيب الصحفيين ، وجرى خلال الزيارة بحث القضايا الصحفية والإعلامية والثقافية والتعاون المشترك بين النقابة والوزارة".وأشاد الوكيل، وفقاً للبيان، "بجهود النقابة على الصعد المهنية كافة كونها تلعب دورا مهماً وحيوياً في دعم المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يخدم المشهد الصحفي والثقافي العراقي"، مؤكداً على "الدور المهني والوطني الذي تلعبه النقابة في تعزيز الأهداف الوطنية للأسرة الصحفية".وبارك السوداني "استعدادات النقابة الجارية حالياً لإقامة مؤتمرها الانتخابي المقبل بما من شأنه تعزيز الإنجازات المهنية الكثيرة التي تحققت في عهد نقيب الصحفيين العراقيين والمجلس الحالي وبما يخدم الاسرة الصحفية ويعزز وحدتها الوطنية".