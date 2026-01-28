بغداد.. الإطاحة بعصابة محترفة سرقت مبلغ مالي كبير من داخل فندق

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكّنت مديرية مكافحة إجرام / قسم الصالحية من إلقاء القبض على عصابة إجرامية محترفة أقدمت على سرقة أحد المطاعم داخل فندق خمس نجوم في جانب الكرخ من العاصمة ".وأشارت الى انه "بعد متابعة دقيقة وجمع المعلومات، نجحت القوة الأمنية في تحديد أفراد العصابة وضبطهم، حيث تبيّن استخدامهم أدوات خاصة لفتح القاصة وسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل الفندق".وأكملت أن "العملية أسفرت عن استرداد كامل الأموال المسروقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".